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歡慶蘆洲集賢店移點重新開幕促銷，7/30~8/1 限時優惠中！

7/30~8/1 的移點開幕促銷期間，消費鍋貼水餃滿百贈送酸辣湯或玉米濃湯乙碗 ！ 期待您的光臨！ 蘆洲集賢店 地址｜新北市蘆洲區集賢...

歡慶前鎮二聖店新開幕促銷，7/29~7/31 限時優惠中！

八方高手創意雲集 - 八方雲集創意料理競賽

109年度 - 捐款人名冊

Everything is made in fresh

堅持以當天製作、當天運送為原則

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企業簡介

品牌故事

創辦人幼時家貧，每到年節，期待母親包著水餃，看著那粒粒渾厚又美味的白色水餃從水中浮起的剎那，雀躍心情至今仍無法忘懷。及至中年背負債務、窮困潦倒時，用母親的愛心水餃創出一番事業，讓自己脫離困境、改善生活；懷著無比感恩的心，協助許多弱勢夥伴重新出發，成就八方人幸福、快樂人生。

八方雲集的每一顆水餃正是我們全體愛心的呈現，願它能溫暖您的心，滿足您的胃，並將此心意傳頌給更多的人！

經營理念



「只要肯努力，水餃也能變元寶！」

八方雲集創立時即秉持「利他、分享、公益」的初衷，協助肯努力工作的弱勢者開創生機，這個汗流浹背的行業，雖無暴利，卻得以全家溫飽；我們願與全體夥伴攜手併進，為消費者提供「安全、新鮮、美味、平價」的食品，讓庶民飲食也能帶給社會一分溫暖與幸福。
 

堅持與承諾

八方雲集創立於一九九八年，全台已超過九百家連鎖專賣店。一路走來，我們堅持提供給消費者最新鮮、衛生、優良的產品，不斷研發美味又營養的餐點，同時引進國外先進的生產設備，嚴格控管作業品質，從製造、冷藏、低溫配送及支援系統全面作標準化管理。二〇一〇年起取得食品安全管制系統HACCP認證，同時原料及產品均透過自主實驗室、SGS及全國公證檢驗，為食品安全做三層把關。

未來遠景

八方雲集擁有獨特而美味的產品，公司經營的版圖已從台灣擴展至國際。二〇〇八年進入香港市場，至今已有近八十家門店，並於二〇一四年在大陸正式登場，發展至今，從大連、天津、瀋陽、杭州、福州、廈門、深圳及廣州已超過一百一十家門店，並持續展店中。我們期望將台灣美食推廣到全球各地，有華人的地方就有八方雲集！

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南港興華店

115 台北市南港區興華路122號

訂餐專線： 02-2789-2479

南港研究院店

115 台北市南港區研究院路二段19號

訂餐專線： 02-2783-6079

南港店

115 台北市南港區南港路一段169號

訂餐專線： 02-2783-7794

忠孝店

115 台北市南港區同德路62號

訂餐專線： 02-2651-5062

南港昆陽店

115 台北市南港區昆陽街97號

訂餐專線： 02-2653-2513

政大店

116 台北市文山區指南路二段47號1樓

訂餐專線： 02-2936-6978

景興店

116 台北市文山區景興路135號

訂餐專線： 02-2933-7837

文山福興店

116 台北市文山區福興路50號

訂餐專線： 02-2930-5477

木柵三店

116 台北市文山區木柵路三段47號

訂餐專線： 02-2937-8088

萬芳店

116 台北市文山區興隆路三段98號

訂餐專線： 02-2932-8389

木新店

116 台北市文山區木新路三段324號

訂餐專線： 02-2938-8637

木柵店

116 台北市文山區木柵路一段145號

訂餐專線： 02-2236-5117

文山忠順店

116 台北市文山區忠順街二段21號

訂餐專線： 02-2937-2250

萬隆店

116 台北市文山區羅斯福路六段30之2號

訂餐專線： 02-2933-0012

景美景文店

116 台北市文山區景文街123號

訂餐專線： 02-2933-6662

景美興隆店

116 台北市文山區興隆路二段80號

訂餐專線： 02-2935-6665

文山木新二店

116 台北市文山區木新路二段163號

訂餐專線： 02-2937-1638

內湖麗山店

114 台北市內湖區麗山街348巷15號

訂餐專線： 02-2627-1636

內湖康寧店

114 台北市內湖區康寧路一段81號

訂餐專線： 02-8791-9593

內湖一店

114 台北市內湖區內湖路一段737巷73號

訂餐專線： 02-2627-5060

西湖店

114 台北市內湖區內湖路一段323巷4弄4號

訂餐專線： 02-2797-1619

內湖江南店

114 台北市內湖區江南街103號

訂餐專線： 02-2659-9790

內湖新麗湖店

114 台北市內湖區康寧路三段46號

訂餐專線： 02-2630-6607

內湖文湖店

114 台北市內湖區文湖街21巷16號

訂餐專線： 02-8797-3345

內湖金龍店

114 台北市內湖區金龍路232號

訂餐專線： 02-2793-2190

康樂店

114 台北市內湖區康樂街119號

訂餐專線： 02-2633-0006

內湖民權店

114 台北市內湖區民權東路六段76號

訂餐專線： 02-8792-6171

內湖湖光店

114 台北市內湖區成功路四段30巷36號

訂餐專線： 02-8792-7973

新東湖店

114 台北市內湖區東湖路130號

訂餐專線： 02-2630-9976

台北吉林店

104 台北市中山區吉林路89號

訂餐專線： 02-2531-7637

農安店

10491 台北市中山區農安街182號

訂餐專線： 02-2502-2992

南西店

104 台北市中山區南京西路12巷15號

訂餐專線： 02-2522-2116

林森北店

104 台北市中山區林森北路271號

訂餐專線： 02-2543-5607

中山永盛店

104 台北市中山區錦州街30巷3號

訂餐專線： 02-2567-2885

天津店

104 台北市中山區天津街62號

訂餐專線： 02-2571-7753

大直店

104 台北市中山區北安路670巷7號

訂餐專線： 02-2533-4342

雙城店

104 台北市中山區雙城街16號

訂餐專線： 02-2593-6466

遼寧店

104 台北市中山區遼寧街49號

訂餐專線： 02-2771-8426

台北吉林二店

104 台北市中山區吉林路391號

訂餐專線： 02-2599-6651

龍江店

104 台北市中山區龍江路288-1及288-2號

訂餐專線： 02-2516-9685

錦州店

104 台北市中山區錦州街242號

訂餐專線： 02-2517-7539

松江店

104 台北市中山區松江路23之5號

訂餐專線： 02-2506-7258

天祥店

104 台北市中山區天祥路59號

訂餐專線： 02-2585-7853

北安店

104 台北市中山區北安路535之2號

訂餐專線： 02-2532-9488

濱江店

104 台北市中山區龍江路356巷9號

訂餐專線： 02-2501-7289

民生店

105 台北市松山區民生東路五段242號

訂餐專線： 02-2762-5717

台塑店

105 台北市松山區民生東路四段56巷3弄1號

訂餐專線： 02-2713-6596

三民店

105 台北市松山區三民路113巷27號

訂餐專線： 02-2763-3516

南京五店

105 台北市松山區南京東路五段252號

訂餐專線： 02-2749-5002

敦北店

105 台北市松山區敦化北路222巷35號

訂餐專線： 02-2717-2070

八德店

105 台北市松山區八德路三段221號

訂餐專線： 02-2577-2938

寧安店

105 台北市松山區南京東路四段133巷4弄2號

訂餐專線： 02-2712-3169

南京店

105 台北市松山區南京東路3段303巷6弄1號

訂餐專線： 02-2719-7011

石牌吉利店

112 台北市北投區吉利街123巷16號

訂餐專線： 02-2827-4992

關渡店

112 台北市北投區知行路294號

訂餐專線： 02-2858-8758

復興崗店

112 台北市北投區中央北路二段68之1號

訂餐專線： 02-2896-7056

關渡捷運店

112 台北市北投區中央北路四段523號

訂餐專線： 02-2898-8382

北投中和店

112 台北市北投區中和街318號

訂餐專線： 02-2898-5253

致遠二路店

112 台北市北投區致遠二路129號

訂餐專線： 02-2821-2828

北投公館店

112 台北市北投區公館路39號

訂餐專線： 02-2894-8977

北投崇仁店

112 台北市北投區崇仁路一段71號

訂餐專線： 02-2891-0301

北投捷運店

112 台北市北投區北投路二段5號

訂餐專線： 02-2897-0785

石牌明德店

112 台北市北投區明德路86號

訂餐專線： 02-2821-3838

北投致遠店

112 台北市北投區致遠一路二段43號

訂餐專線： 02-2821-4962

林森南店

100 台北市中正區林森南路59之3號

訂餐專線： 02-2394-8830

誠品站前店

100 台北市中正區忠孝西路一段47號B1第45號櫃

訂餐專線： 02-6632-8168轉645

光華店

100 台北市中正區八德路一段82巷9弄12號

訂餐專線： 02-2351-0810

台北南海店

100 台北市中正區南海路50之1號

訂餐專線： 02-3322-2109

新生仁愛店

100 台北市中正區新生南路一段122之3號1樓

訂餐專線： 02-2358-2017

士林前港店

111 台北市士林區前港街31號

訂餐專線： 02-2880-5511

南昌店

100 台北市中正區南昌路一段131號

訂餐專線： 02-2357-0429

延平南店

100 台北市中正區延平南路222號

訂餐專線： 02-2381-2109

台北懷寧店

100 台北市中正區懷寧街24號

訂餐專線： 02-2375-6060

南陽店

100 台北市中正區南陽街15之3號1樓

訂餐專線： 02-2383-1320

台北廈門店

100 台北市中正區廈門街52號

訂餐專線： 02-2367-1237

酒泉店

103 台北市大同區大龍街271號

訂餐專線： 02-2595-1781

大同圓山店

103 台北市大同區酒泉街37號

訂餐專線： 02-2597-8318

大同華亭店

103 台北市大同區南京西路316號

訂餐專線： 02-2559-2017

延平三店

103 台北市大同區延平北路三段156號

訂餐專線： 02-2592-8997

昌吉店

103 台北市大同區昌吉街43號

訂餐專線： 02-2598-6097

台北大稻埕店

103 台北市大同區歸綏街233號

訂餐專線： 02-2557-5289

承德店

103 台北市大同區承德路一段14號

訂餐專線： 02-2556-4489

天玉店

111 台北市士林區天母西路44號

訂餐專線： 02-2871-5455

士林店

111 台北市士林區美德街34號1樓

訂餐專線： 02-2882-2589

延平五店

111 台北市士林區延平北路五段229號

訂餐專線： 02-2811-5828

文昌店

111 台北市士林區文昌路110號

訂餐專線： 02-2837-5860

士林華齡店

111 台北市士林區華齡街31號

訂餐專線： 02-2881-5510

德東店

111 台北市士林區德行東路235號

訂餐專線： 02-2833-2588

天母店

111 台北市士林區中山北路七段175號

訂餐專線： 02-2873-2230

芝山店

111 台北市士林區福華路122號

訂餐專線： 02-2835-0022

延平北店

111 台北市士林區延平北路六段128號

訂餐專線： 02-2816-8535

台北至誠店

111 台北市士林區至誠路二段45號1樓

訂餐專線： 02-2831-5190

士林劍潭店

111 台北市士林區承德路四段62號

訂餐專線： 02-2886-7066

天母蘭雅店

111 台北市士林區德行東路109巷65號

訂餐專線： 02-2837-6198

大安和平店

106 台北市大安區和平東路二段12號

訂餐專線： 02-3365-2268

台科大店

106 台北市大安區基隆路四段43號第三餐廳

訂餐專線： 未提供

師院店

106 台北市大安區和平東路二段311巷2號

訂餐專線： 02-2754-0220

東區捷運店

106 台北市忠孝東路四段捷運敦化站4號出口B1美食街31-1號店鋪

訂餐專線： 02-8773-2559

建南店

106 台北市大安區建國南路二段151巷18號

訂餐專線： 02-2707-1495

忠孝敦化店

106 台北市大安區忠孝東路四段223巷43號

訂餐專線： 8772-0969

光復二店

106 台北市大安區光復南路404號

訂餐專線： 02-2703-8990

敦南店

106 台北市大安區敦化南路二段63巷49號

訂餐專線： 02-2703-8017

師大店

106 台北市大安區和平東路一段182之3號

訂餐專線： 02-2362-7338

安居店

106 台北市大安區安居街25號

訂餐專線： 02-2738-6875

忠孝三店

106 台北市大安區忠孝東路三段212號

訂餐專線： 02-2731-5212

大安二店

106 台北市大安區大安路二段23號

訂餐專線： 02-2754-9848

台大店

106 台北市大安區羅斯福路3段333巷9號1樓

訂餐專線： 02-2362-5189

仁愛國泰店

106 台北市大安區仁愛路四段300巷20弄1號

訂餐專線： 02-2705-9140

信義嘉興店

110 台北市信義區崇德街98號

訂餐專線： 02-8732-7996

五分埔店

110 台北市信義區松隆路341號

訂餐專線： 02-2753-2998

信義忠孝店

110 台北市信義區忠孝東路五段49號

訂餐專線： 02-2765-8386

聯合店

110 台北市信義區忠孝東路4段559巷7號

訂餐專線： 02-2768-3990

永吉店

110 台北市信義區永吉路278巷21號

訂餐專線： 02-8787-0541

忠孝五店

110 台北市信義區忠孝東路五段236巷6號

訂餐專線： 02-8786-8828

信義福德店

110 台北市信義區福德街254號

訂餐專線： 02-2726-6852

信義世貿店

110 台北市信義區吳興街1號1樓

訂餐專線： 02-2758-4989

北醫店

110 台北市信義區吳興街231號

訂餐專線： 02-2758-4920

信義林口店

110 台北市信義區林口街116號

訂餐專線： 02-2759-1096

松商店

110 台北市信義區信義路六段97號

訂餐專線： 02-2726-5886

松仁店

110 台北市信義區吳興街487號

訂餐專線： 02-8789-1053

萬華萬大店

108 台北市萬華區萬大路460號

訂餐專線： 02-2309-2992

青年店

108 台北市萬華區青年路50號

訂餐專線： 02-2337-5486

萬華南機場店

100 台北市萬華區中華路二段303巷15號

訂餐專線： 02-2305-5827

萬華寶興店

108 台北市萬華區寶興街133號

訂餐專線： 02-2303-4109

萬華西園店

108 台北市萬華區西園路2段178號

訂餐專線： 02-2338-0176

萬華漢口店

108 台北市萬華區漢口街二段56號

訂餐專線： 02-2371-2803

萬華貴陽店

108 台北市萬華區貴陽街二段27號

訂餐專線： 02-2382-5658

萬華環南店

108 台北市萬華區環河南路二段202號

訂餐專線： 02-2308-5335

聯絡我們CONTACT

Q&A

請問在那裡可以看到所有店家的聯絡資訊？

點選官網上的門市資訊欄位，就可以查詢所有八方雲集台灣門市的地址及電話囉。

請問店家營業時間是？

每家店營業時間會依當店的產品實際銷售狀況而有所不同，建議可直接撥打電話向店家查詢當日營業時間。

請問多少錢可以外送？

因地區性不同，所以店家外送門檻也會有所不同，如需外送服務可直接向欲訂購的門市查詢當店外送之最低金額，店內人員會依據外送地點之遠近及當日店內人力配置，告知是否可提供外送服務。

你們的豆漿使用的黃豆是非基改的嗎？

我們的豆漿是採用非基改的黃豆，而且無添加防腐劑及人工香料，敬請安心食用。

請問吃鍋邊素在八方雲集可以點哪些餐點？

吃鍋邊素可以點麻醬乾麵素、新蔬食鍋貼或水餃，吃純素的客人亦可購買新蔬食生鮮鍋貼或水餃回家自行烹煮。

有些水餃跟鍋貼皮是有顏色的，是加了色素嗎？

我們的水餃跟鍋貼皮是完全不加色素跟防腐劑的！綠皮是使用綠藻粉，玉米皮和咖哩皮是因為加了薑黃粉，因此可安心食用哦。

你們每家店的價格都一樣嗎？

因地域性的不同，所以不同區的店家價格上會稍有些許落差。

你們的玉米濃湯為什麼特別濃稠香呢？

其實是因為我們加了「麵糊」在裡面哦，跟一般加太白粉的玉米濃湯喝起來是有口感差異的！

為什麼有些店要開發票，有些店不用？

每一家加盟店都是獨立的商號，在申請商號時會由當地稅捐單位核定是否需開立統一發票，但無論是否開立發票，店家都還是要繳稅的哦！

請問要怎麼加盟八方雲集？

您可在官網的「聯絡我們」裡填寫加盟詢問表單，我們將有專人盡快與您聯繫！

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1.加盟條件

  • 凡年滿30歲以上，男女不拘，夫妻檔尤佳；加盟 者須親自親參與經營。
  • 加盟金10萬元。
  • 創業準備金約120～180萬元。（含設備費、招牌　及其他生財器具，不含租押金）

2.協助與服務

  • 市場評估
  • 硬體規劃
  • 人員訓練
  • 文宣品提供
  • 4800萬元產品責任險及4800萬元公共意外險。
  • 營運期間之輔導。
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