創辦人幼時家貧，每到年節，期待母親包著水餃，看著那粒粒渾厚又美味的白色水餃從水中浮起的剎那，雀躍心情至今仍無法忘懷。及至中年背負債務、窮困潦倒時，用母親的愛心水餃創出一番事業，讓自己脫離困境、改善生活；懷著無比感恩的心，協助許多弱勢夥伴重新出發，成就八方人幸福、快樂人生。



八方雲集的每一顆水餃正是我們全體愛心的呈現，願它能溫暖您的心，滿足您的胃，並將此心意傳頌給更多的人！