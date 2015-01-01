Everything is made in fresh
堅持以當天製作、當天運送為原則MORE
創辦人幼時家貧，每到年節，期待母親包著水餃，看著那粒粒渾厚又美味的白色水餃從水中浮起的剎那，雀躍心情至今仍無法忘懷。及至中年背負債務、窮困潦倒時，用母親的愛心水餃創出一番事業，讓自己脫離困境、改善生活；懷著無比感恩的心，協助許多弱勢夥伴重新出發，成就八方人幸福、快樂人生。
八方雲集的每一顆水餃正是我們全體愛心的呈現，願它能溫暖您的心，滿足您的胃，並將此心意傳頌給更多的人！
「只要肯努力，水餃也能變元寶！」
八方雲集創立時即秉持「利他、分享、公益」的初衷，協助肯努力工作的弱勢者開創生機，這個汗流浹背的行業，雖無暴利，卻得以全家溫飽；我們願與全體夥伴攜手併進，為消費者提供「安全、新鮮、美味、平價」的食品，讓庶民飲食也能帶給社會一分溫暖與幸福。
八方雲集創立於一九九八年，全台已超過九百家連鎖專賣店。一路走來，我們堅持提供給消費者最新鮮、衛生、優良的產品，不斷研發美味又營養的餐點，同時引進國外先進的生產設備，嚴格控管作業品質，從製造、冷藏、低溫配送及支援系統全面作標準化管理。二〇一〇年起取得食品安全管制系統HACCP認證，同時原料及產品均透過自主實驗室、SGS及全國公證檢驗，為食品安全做三層把關。
八方雲集擁有獨特而美味的產品，公司經營的版圖已從台灣擴展至國際。二〇〇八年進入香港市場，至今已有近八十家門店，並於二〇一四年在大陸正式登場，發展至今，從大連、天津、瀋陽、杭州、福州、廈門、深圳及廣州已超過一百一十家門店，並持續展店中。我們期望將台灣美食推廣到全球各地，有華人的地方就有八方雲集！
南港興華店
訂餐專線： 02-2789-2479
南港研究院店
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南港店
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政大店
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景興店
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文山福興店
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木柵三店
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木新店
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木柵店
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景美景文店
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景美興隆店
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文山木新二店
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內湖麗山店
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內湖康寧店
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內湖一店
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西湖店
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內湖江南店
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內湖新麗湖店
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內湖文湖店
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內湖金龍店
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康樂店
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訂餐專線： 未提供
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106 台北市忠孝東路四段捷運敦化站4號出口B1美食街31-1號店鋪
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忠孝敦化店
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光復二店
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敦南店
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師大店
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安居店
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忠孝三店
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大安二店
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信義嘉興店
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我們的水餃跟鍋貼皮是完全不加色素跟防腐劑的！綠皮是使用綠藻粉，玉米皮和咖哩皮是因為加了薑黃粉，因此可安心食用哦。
因地域性的不同，所以不同區的店家價格上會稍有些許落差。
其實是因為我們加了「麵糊」在裡面哦，跟一般加太白粉的玉米濃湯喝起來是有口感差異的！
每一家加盟店都是獨立的商號，在申請商號時會由當地稅捐單位核定是否需開立統一發票，但無論是否開立發票，店家都還是要繳稅的哦！
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